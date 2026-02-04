Damien Wenger a dit adieu au tennis professionnel

C’est un livre de près de 20 ans qui s’est refermé pour l’un des meilleurs joueurs de tennis que l’Arc jurassien ait connu. Damien Wenger a annoncé l’arrêt de sa carrière professionnelle, une décision qu’il a prise en octobre dernier déjà. Après avoir participé à trois tournois du Grand Chelem junior, remporté six titres en simple et dix-huit en double chez les pros et atteint la 363e place mondiale, le Neuvevillois de 25 ans ne se sentait plus en phase avec la pratique professionnelle de son sport. « Ce n’était plus trop la vie que j’avais envie de mener. Les efforts, les sacrifices au quotidien, devenaient de plus en plus compliqués. Je ne prenais plus autant de plaisir », explique Damien Wenger. « Ça a été beaucoup d’émotions, après coup c’est un soulagement et je n’ai aucun regret quant à ma décision ou tout ce que j’ai pu faire », assure-t-il, quelques mois après sa retraite. « Le circuit est dur, il y a beaucoup de joueurs pour très peu de places dans le classement qui sont intéressantes pour en vivre à 100% », explique encore le Neuvevillois qui veut désormais se consacrer à « la relève, c’est mon objectif de transmettre mes connaissances aux plus jeunes, dans la région de Neuchâtel. Je suis aussi impliqué dans le padel avec mes frères ». /mmi