Le doublé pour Jannik Sinner à Melbourne

Jannik Sinner a défendu victorieusement son titre à l'Open d'Australie.

Le no 1 mondial a dominé son dauphin Alexander Zverev 6-3 7-6 (7/4) 6-3 dimanche en finale à Melbourne. Il comptera lundi 3695 points d'avance sur l'Allemand au classement.

Egalement sacré l'été dernier à l'US Open, l'Italien de 23 ans affiche donc désormais trois trophées du Grand Chelem à son palmarès. C'est un de moins que son rival Carlos Alcaraz (21 ans), mais c'est déjà autant que le Vaudois Stan Wawrinka ou que le jeune retraité Andy Murray.

Jannik Sinner - qui est le huitième joueur de l'ère Open (depuis 1968) à remporter ses trois premières finales majeures - a certes connu une petite alerte avec une douleur à une cuisse ressentie durant le deuxième set. Mais il a su serrer les dents, et sa garde, pour éviter de prolonger les débats.

Sinner a ainsi livré un tie-break quasi parfait pour s'adjuger la deuxième manche. A 4/4, il a bénéficié d'un coup de pouce du destin du filet, qui a transformé un revers 'neutre' de l'Italien en amortie gagnante. Il a ensuite négocié à la perfection les deux points suivants sur son service pour se mettre à l'abri.

0/3 pour Zverev

La pilule était alors dure à avaler pour Alexander Zverev. Déjà battu dans ses deux premières finales majeures (US Open 2020 et Roland-Garros 2024), l'Allemand avait pourtant déclaré après sa demi-finale qu'il espérait enfin avoir de la chance dans une finale de Grand Chelem. Mais les dieux du tennis ne l'ont pas écouté...

Le champion olympique 2021 - qui ne s'est pas procuré la moindre balle de break dimanche - n'a pas non plus trouvé la solution au troisième set face à un adversaire retrouvé sur le plan physique. Et le couperet est rapidement tombé: Jannik Sinner a signé le break décisif dans le sixième jeu pour s'envoler vers la victoire.

