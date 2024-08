Caroline Garcia dénonce les messages de haine de parieurs

Caroline Garcia, éliminée au premier tour de l'US Open mardi à New York, a publié plusieurs messages de haine, parmi les 'centaines' qu'elle reçoit.

Elle dénonce la toxicité quotidienne en ligne de parieurs sportifs déçus par ses résultats.

'J'espère que ta mère va mourir', 'tu devrais penser au suicide', 'tu n'es qu'une merde', sont des messages reçus par Caroline Garcia (30e mondiale) après des défaites ces derniers temps, publiés par cette dernière sur ses réseaux sociaux.

'Il y en a des centaines', déplore la Française âgée de 30 ans, demi-finaliste de l'US Open et vainqueure du Masters en 2022.

'Cela me fait du souci pour les jeunes joueurs qui débarquent et doivent affronter ce genre de choses', dit-elle à propos de ce phénomène désormais connu dans le monde du sport, et particulièrement dans le tennis.

'Cela nous touche, nous sommes humains. Parfois quand nous recevons ces messages nous sommes déjà détruits émotionnellement après une défaite difficile. Beaucoup de gens ont déjà évoqué ce problème, mais rien n'a été fait.'

'Les réseaux sociaux ne les empêchent pas malgré l'état avancé de l'intelligence artificielle. Des tournois continuent de nouer des partenariats avec des entreprises de paris sportifs qui continuent d'entraîner des gens vers l'addiction aux paris (...) On continue de promouvoir ces sociétés qui détruisent la vie de certaines personnes', s'insurge encore la Française.

