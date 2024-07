Christiane Jolissaint : « Persuadée que l’on va revenir dans le top 100 rapidement »

La situation amène néanmoins légitimement à se questionner sur la relève et le travail de Swiss Tennis à la formation. « La formation des entraîneurs s’est par exemple énormément améliorée. C’est incomparable à ce que l’on a connu précédemment. On a aussi beaucoup appris des pays qui avaient pris de l’avance, si bien que l’on a obtenu une reconnaissance particulière de la fédération internationale. Au niveau de la formation on est au top, au niveau des installations on a tout ce qu’il faut. Et les bons joueurs et bonnes joueuses existent en Suisse, je suis persuadée que l’on va retrouver le top 100 rapidement », avance Christiane Jolissaint.







« Augmenter les tournois pour délivrer des Wild Card, on y travaille »

L’équipe de Suisse des moins de 16 ans a été sacrée cette année championne d’Europe et plusieurs juniors parviennent à se distinguer sur le circuit international, tels les Flynn Thomas, le Jurassien Thomas Gunzinger, le Neuchâtelois Damien Wenger ou encore Kilian Feldbausch malheureusement freiné par une blessure après une demi-finale à l’Open d’Australie junior. « On doit maintenant se calquer sur ce qui se fait en Italie ou en Espagne, des pays qui ont beaucoup de tournois et peuvent y inviter leurs jeunes joueurs qui n’y auraient pas accès en leur donnant des Wild Card. On y travaille, on a déjà augmenté le nombre de tournois, mais c’est très cher », esquisse la vice-présidente de Swiss Tennis. Voir d’anciennes gloires intégrer la fédération, ne serait-ce qu’intervenir occasionnellement pour motiver les troupes « seraient des moments exceptionnels qui peuvent vraiment marquer de jeunes joueurs ». La France est notamment adepte de cette politique. « Ce sont à ces stars de se proposer. On peut aussi aller les chercher, mais tout ça coûte énormément », glisse Christiane Jolissaint. À bon entendeur... /jpi