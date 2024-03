Le TC Mail mise aussi sur le padel

Construire trois terrains de Padel tennis sur un court de tennis existant. C’est le projet mis à l’enquête publique par le Tennis Club du Mail à Neuchâtel. Actuellement, le canton de Neuchâtel ne compte qu’une dizaine de surfaces de jeu - à Marin, Colombier et La Chaux-de-Fonds - pour une discipline sportive en pleine expansion. La demande est là. Catia Schalch souligne « que le padel est un sport à la portée de tout le monde, car il est ludique et simple à jouer. Il faut donc se mettre dans le coup ». La présidente du TC Mail relève que « depuis quatre ou cinq ans l’intérêt pour la pratique du tennis diminue et que le club compte de moins en moins de membres ». Aujourd’hui, le club comptabilise environ 250 membres, dont 130 font de la compétition. Ce projet doit aussi permettre au TC Mail de diversifier ses sources de revenus. Les terrains de padel prévus seront destinés uniquement à la location, que l’on soit membre ou pas. « Et dans un avenir proche, des investissements seront nécessaires pour changer nos surfaces de terre battue », explique Catia Schalch.