La Suisse dos au mur face à l'Allemagne

La Suisse a sans doute perdu le match qu'il ne fallait pas perdre à Trèves dans les 'qualifiers' de la Coupe Davis. Elle est désormais menée 2-1 par l'Allemagne après le double.

Dominic Stricker et Stan Wawrinka se sont inclinés 6-7 (3/7) 6-3 6-4 devant la paire formée par Andreas Mies et Tim Pütz, deux hommes classés respectivement aux 21e et 20e rangs mondiaux de la discipline. Cette défaite place la Suisse le dos au mur.

Elle condamne Marc-Andrea Hüsler à signer sans doute le plus grand exploit de sa carrière dans le simple qui va l'opposer au Champion olympique Alexander Zverev pour que la Suisse reste en vie dans cette rencontre.

Stricker a craqué

Ce double s'est joué sur un break blanc concédé par Dominic Stricker à 4-4 au troisième set. Le Bernois, qui n'a jamais suivi son service au filet lors de cette rencontre, a craqué sous la pression. Quelques instants plus tôt, les Suisses avaient réussi leur unique break de la rencontre pour égaliser après le jeu de service perdu par Stan Wawrinka à 3-3.

Titularisé à la place de Marc-Andrea Hüsler, Stan Wawrinka a parfaitement tenu son rang. Le champion olympique de Pékin 2008 a été remarquable sur son engagement tout au long de la rencontre. Le jeu qu'il a perdu le fut sur deux retours venus d'ailleurs des Allemands, et sur une erreur grossière de son partenaire au filet à 0-15.

Dominic Stricker a, pour sa part, réussi des coups magnifiques, mais le gaucher de 20 ans manque encore de coffre pour tenir la distance dans un tel match.

