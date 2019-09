Roger Federer en mode rouleau compresseur

Roger Federer sera au rendez-vous des quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem pour la 56 fois !

A New York, le Bâlois a réussi une nouvelle démonstration. Il s'est imposé 6-2 6-2 6-0 en moins de 80 minutes devant David Goffin. Face au Belge, qu'il a battu une neuvième fois en dix rencontres, il a produit un tennis de rêve. Au service, en coup droit, en revers, à la volée et de défense, le no 3 mondial a pratiquement tout réussi ce qu'il a entrepris.

Paradoxalement, David Goffin a pu croire en son étoile avec le premier break du match en sa faveur, réussi au troisième jeu. Mais le Belge ne devait pas mener au score bien longtemps. Roger Federer s'adjugeait les cinq jeux suivants pour enlever le premier set. Le second fut du même acabit. Le troisième s'est apparenté à un véritable massacre. Mardi, Roger Federer sera opposé au vainqueur de la rencontre entre deux joueurs qui n'ont pas le rang de tête de série, l'Australien Alex de Minaur (ATP 38) et le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 78). /ats-jha