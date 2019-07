Roger Federer en mode diesel

Face à un adversaire qu’il connaissait très peu, Roger Federer a mis du temps à rentrer dans son match ce mardi pour son 1er tour à Wimbledon. Mais après avoir concédé le premier set, le Bâlois a récité ses classiques face à Lloyd Harris pour s’imposer en quatre manches 3-6 / 6-1 / 6-2 / 6-2. Il n’empêche que le jeune Sud-Africain de 22 ans a réalisé un petit exploit puisque cela faisait neuf ans que le Suisse n'avait plus perdu une première manche lors de son entrée en lice sur le gazon anglais ! Roger Federer s’est ensuite montré inspiré, brillant et n’a plus rien laissé à son adversaire. « J'étais conscient du danger. Le break pour mener 3-1 au deuxième set a été crucial. J'ai vraiment dû me livrer pour enlever ce premier tour », a réagi à chaud le numéro 3 mondial. Il affrontera au prochain tour le Britannique Jay Clarke, 169e au classement ATP. /ats+jpi