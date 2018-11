La fête du tennis helvétique déroulera à Bienne et plutôt deux fois qu’une. L’équipe de Suisse accueillera la Russie en Coupe Davis le 1er et le 2 février dans la Swiss Tennis Arena de la cité seelandaise, d'après une information publiée ce mercredi. Une semaine plus tard, c’est l’équipe nationale de Fed Cup qui se frottera à l’Italie. /mle