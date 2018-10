Federer s’offre une 9e couronne après un gros combat

Copil abdique sur 4 challenges malheureux dans le même jeu !

Mené 4-1 dans la seconde manche, le Suisse a dû encore une fois s’employer pour finalement aligner cinq jeux de suites, non sans mal. A l’abnégation est venu s’ajouter un gros brin de réussite en faveur du Bâlois. A 4-4 dans sur le service de Copil, quatre « challenges » consécutifs (NDLR, consultation du ralenti afin de voir si une balle est sortie ou non) sont défavorables au Roumain. Pour quelques millimètres, à chaque fois… Un jeu épique qui offre à Federer le break ultime pour ensuite s’imposer. Il aura pris dans cette finale trois fois le service de son adversaire, un exploit tant le tombeur de Zverev et Cilic a assommé ses adversaires sur sa mise en jeu tout au long de la semaine. A 37 ans, Roger Federer remporte son quatrième tournoi de l’année après l’Open d’Australie, Rotterdam et Stuttgart, le 99e de sa carrière sur le circuit ATP. Titanesque. Et un peu plus près des étoiles, de la barre mythique des 100 tournois remportés et du record absolu de Jimmy Connors (109). Marius Copil, peu connu du grand public au début du tournoi, aura lui vécu « un rêve » et repart avec le sentiment d’avoir tout donné face au maître des lieux. /jpi