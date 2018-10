Federer monte en puissance et file en quart

Attendu après une entrée en lice délicate, Roger Federer a parfaitement répondu en élevant nettement son niveau de jeu lors des huitièmes de finale des Swiss Indoors à Bâle. Le Suisse s’est imposé en deux sets 6-3 / 7-5 (1h07) jeudi soir face à Jan-Lennard Struff et s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi. C’est pourtant l’Allemand qui impressionne le premier par sa puissance au service, envoyant régulièrement des missiles à plus de 220 km/h. A l’inverse, fébrile sur sa mise en jeu, Roger Federer se retrouve rapidement mené 3-1. Puis les coups droits du numéro 3 mondial commencent à gicler et à faire mal. Il aligne alors cinq jeux de suite pour s’imposer 6-3 dans la première manche.

Gros duel au service

Pas abattu, Jan-Lennard Struff continue dans son registre favori dans le deuxième set avec une première balle canon et un coup droit tout aussi puissant. Parfois trop gourmand, l’Allemand paye cher cette prise de risque maximale : il aura commis près d’une vingtaine de fautes directes en coup droit sur l’ensemble du match. Il finit même par flancher sur son service avec cette double faute à 5-5 qui permet au Bâlois de réaliser le seul break de cette manche au meilleur des moments. Costaud, Roger Federer boucle sur un jeu blanc et un coup gagnant. Sur ses trois derniers jeux de service, il a d’ailleurs collé trois bulles à son adversaire alors que ce secteur lui avait fait défaut lors du premier match. Une belle montée en puissance avant d'affronter le Français Gilles Simon vendredi en quart de finale. /jpi