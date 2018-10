Roger Federer souffre, mais passe

Une entrée en matière poussive mais victorieuse pour Roger Federer. Le joueur de tennis bâlois a gagné en trois manches, mardi soir, au 1er tour des Swiss Indoors, à Bâle. Il a pris la mesure du Serbe Filip Krajinovic, 35e joueur mondial, 6-2, 4-6, 6-4 en 2h08 de jeu. Le Rhénan a souffert dans cette partie, en concédant son service à quatre reprises et en multipliant les fautes directes.

En mode diesel

Après un début de première manche poussive, Roger Federer a déroulé, dans un premier temps. Il a effacé deux balles de break pour ensuite se mettre sur les bons rails. Le Bâlois a pris le service de son adversaire à deux reprises pour faire passer le score de 2-2 à 6-2. Mieux, le numéro un suisse a réalisé le break d'entrée dans le deuxième set. Mais c'est paradoxalement là que la machine s'est enrayée. Le Serbe est parvenu à prendre le service du Bâlois à deux reprises pour faire passer notamment le score à 5-3 en sa faveur et finir par remporter la deuxième manche 6-4.

Roger Federer a puisé dans ses ressources pour venir à bout d'un adversaire coriace. Alternant le bon et le moins bon, les grosses fautes et les coups d'artiste, le Rhénan a mis un terme à cette rencontre en concrétisant sa deuxième balle de match. C'est avant tout sur son service que l'homme qui a remporté 20 tournois du Grand Chelem a peiné. Il n'a enregistré que 47% de premières balles et a concédé un total de 14 balles de break. Il devra rectifier la mire lors de son 2e tour qui le verra affronter jeudi l'Allemand Jan-Lennard Struff, 52e joueur mondial. /mle