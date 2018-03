Conny Perrin et sa compagne Tara Moore ont cueilli le titre du double lors du tournoi ITF 25'000 dollars de Sao Paulo. Sur la terre battue brésilienne, la Neuchâteloise et la Britannique ont battu 6-4, 3-6, 13/11 la ressortissante de Taïwan Chieh-Yu Hsu et la Mexicaine Marcela Zacarias. /ats-jpp