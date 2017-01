Au lendemain du sacre

Au lendemain de la victoire de Roger Federer à l'Open d'Australie, retrouvez ici le meilleur des analyes, des réactions et des commentaires diffusées ce lundi dans les matinales de RFJ, RTN et RJB. Avec son 18e titre, le joueur bâlois forge encore un peu plus sa légende. Les chiffres parlent d'eux-mêmes comme nous le démontre notre journaliste Mathieu Schaffner :