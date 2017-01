Stan et Roger n'ont pas traîné

Stan Wawrinka et Roger Federer étaient bien au rendez-vous pour le deuxième tour de l’Open de tennis d’Australie. Les deux joueurs suisses se sont qualifiés pour le troisième tour ce mercredi matin.

Les deux compères suisses ont chacun bouclé leur affaire en trois sets. Stan Wawrinka a expédié l’Américain Steve Johnson en moins de deux heures, 6-3 6-4 6-4. Cette fois le Vaudois n’a pas patiné comme lors du premier tour face au Slovaque Martin Klizan. Stan s’est montré souverain dans la gestion de ses jeux et a su faire le break au bon moment pour s’éviter des frayeurs. Au prochain tour il affrontera le Serbe Viktor Troicki ou l’Italien Paolo Lorenzi.

Roger Federer a, lui, éprouvé un peu plus de peine face à l’Américain Noah Rubin lors de sa victoire 7-5 6-3 7-6. Le Suisse a connu démarrage façon diesel et un troisième set compliqué conclu dans un jeu décisif. Mais l’ancien numéro un mondial retrouve petit à petit ses sensations après six mois d’absence. Il affrontera au prochain tour le Tchèque Thomas Berdych, numéro 10 mondial et adversaire d’un autre calibre. /jpi