Zermatt autorise les entraînements et vise la Coupe du monde

Zermatt s'ouvre à nouveau aux entraînements des skieurs alpins de haut niveau et pourra compter sur des courses annuelles de Coupe du monde en mars à partir de 2028, a annoncé Swiss-Ski lundi.

Après le tollé provoqué en avril dernier en Valais par la suppression de Zermatt du calendrier de la Coupe du monde, un accord a donc été trouvé entre les remontées mécaniques de Zermatt, Swiss-Ski et la Fédération internationale (FIS).

'Le nouvel accord entre Swiss-Ski et Zermatt montre la voie à suivre. Zermatt est la station de ski sur glacier la plus élevée d'Europe et dispose des meilleures conditions pour les entraînements de vitesse', se réjouit Walter Reusser, le CEO Sport de Swiss-Ski, à propos de cet accord.

La station valaisanne a reçu l'assurance de pouvoir organiser deux courses de vitesse masculines dans la deuxième moitié du mois de mars de 2028 à 2034, sur la nouvelle piste du Gornergrat qui sera terminée d'ici fin 2027. A condition bien sûr que celle-ci soit homologuée par la FIS et que Zermatt soit en mesure de remplir toutes les autres exigences d'un organisateur de Coupe du monde.

Il y a encore du pain sur la planche, souligne Diego Züger, le plus haut responsable marketing de Swiss-Ski. 'Mais nous allons tout mettre en œuvre ensemble pour faire de Zermatt une étape majeure fixe de la Coupe du monde', assure-t-il, cité dans le communiqué.

Un accord jusqu'en 2034

En été, Zermatt accueillera à nouveau les équipes de Coupe du monde exclues l'année dernière pour les entraînements. Swiss-Ski et les Valaisans ont conclu un accord-cadre pour l'utilisation du domaine glaciaire en été et en automne jusqu'en 2034.

Les remontées mécaniques de Zermatt s'occuperont de l'entretien au quotidien des pistes d'entraînement, alors que Swiss-Ski est désormais entièrement responsable de l'exploitation des infrastructures d'entraînement. La fédération sous-louera également les pistes à d'autres nations, est-il encore précisé.

