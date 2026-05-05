Vincent Kriechmayr poursuit sa carrière

Vincent Kriechmayr a pris sa décision concernant son avenir sportif. L'Autrichien de 34 ans ...
Vincent Kriechmayr poursuit sa carrière

Vincent Kriechmayr poursuit sa carrière

Photo: KEYSTONE/AP/MARCO TROVATI

Vincent Kriechmayr a pris sa décision concernant son avenir sportif. L'Autrichien de 34 ans prolonge sa carrière d'une saison, a-t-il annoncé à la chaîne LT1.

'Ma carrière continue. Je souhaite la prolonger d'une saison, durant laquelle je donnerai encore une fois tout ce que j'ai', a déclaré le vice-champion olympique 2026 du combiné par équipe et double champion du monde 2021 (descente et super-G).

La saison dernière, Vincent Kriechmayr avait remporté ses 19e et 20e victoires en Coupe du monde mais était une nouvelle fois reparti les mains vides lors des épreuves individuelles des Jeux olympiques. Il tentera de décrocher en février 2027 à Crans-Montana une nouvelle médaille mondiale, lui qui en affiche cinq à son palmarès.

/ATS
 

Actualités suivantes

Giron jurassien : Dominique Gindraux remplace Jérôme Ducommun

Giron jurassien : Dominique Gindraux remplace Jérôme Ducommun

Ski    Actualisé le 05.05.2026 - 15:17

L'équipe nationale réduite à 15 membres

L'équipe nationale réduite à 15 membres

Ski    Actualisé le 24.04.2026 - 17:39

Alexis Monney opéré de la main droite

Alexis Monney opéré de la main droite

Ski    Actualisé le 17.04.2026 - 10:20

Marc Rochat range ses lattes

Marc Rochat range ses lattes

Ski    Actualisé le 13.04.2026 - 14:05

Articles les plus lus

Odermatt: « A Kvitfjell, je me suis dit 'Ca me saoule de courir' »

Odermatt: « A Kvitfjell, je me suis dit 'Ca me saoule de courir' »

Ski    Actualisé le 11.04.2026 - 04:03

Marc Rochat range ses lattes

Marc Rochat range ses lattes

Ski    Actualisé le 13.04.2026 - 14:05

Alexis Monney opéré de la main droite

Alexis Monney opéré de la main droite

Ski    Actualisé le 17.04.2026 - 10:20

L'équipe nationale réduite à 15 membres

L'équipe nationale réduite à 15 membres

Ski    Actualisé le 24.04.2026 - 17:39

Hérémence (VS) a fêté vendredi son champion olympique Loïc Meillard

Hérémence (VS) a fêté vendredi son champion olympique Loïc Meillard

Ski    Actualisé le 10.04.2026 - 20:04

Odermatt: « A Kvitfjell, je me suis dit 'Ca me saoule de courir' »

Odermatt: « A Kvitfjell, je me suis dit 'Ca me saoule de courir' »

Ski    Actualisé le 11.04.2026 - 04:03

Marc Rochat range ses lattes

Marc Rochat range ses lattes

Ski    Actualisé le 13.04.2026 - 14:05

Alexis Monney opéré de la main droite

Alexis Monney opéré de la main droite

Ski    Actualisé le 17.04.2026 - 10:20