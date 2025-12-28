Valerio Grond 4e du sprint de Dobbiaco

Les fondeurs suisses ont brillé dimanche dans le sprint de Dobbiaco en ouverture du Tour de ...
Valerio Grond 4e du sprint de Dobbiaco

Valerio Grond 4e du sprint de Dobbiaco

Photo: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO

Les fondeurs suisses ont brillé dimanche dans le sprint de Dobbiaco en ouverture du Tour de Ski, chez les messieurs tout du moins.

Mais tant Valerio Grond (4e) que Janik Riebli (6e) ont manqué le podium dans une course marquée par un triplé norvégien.

Impressionnant tant en quart qu'en demi-finale, Valerio Grond a échoué à 0''48 de la 3e place décrochée par Oskar Opstad Vike. Le médaillé d'argent des Mondiaux 2025 - en relais - a manqué d'énergie dans l'emballage final. Il obtient néanmoins son meilleur résultat de l'hiver en Coupe du monde, et de loin.

Janik Riebli a craqué plus tôt dans cette finale, terminant en 'roue libre' à près de 10 secondes du podium. Il signe lui aussi sa meilleure performance de la saison au terme d'une course remportée de main de maître par le grandissime favori Johannes Hoesflot Klaebo devant Lars Heggen.

Pas d'exploit suisse en revanche chez les dames, où la Norvégienne Kristine Skistad s'est imposée. Septième, l'ambitieuse Nadine Fähndrich a été stoppée en demi-finales, après avoir maîtrisé son sujet en quart. La Lucernoise a été privée de finale pour 1''3 après avoir dû se contenter d'un 3e rang dans la première demi-finale.

La 2e étape lundi déjà

Quatre autres Helvètes étaient parvenus à se qualifier pour la phase à élimination directe de ce sprint inaugural. Mais Nadja Kaelin, Anja Weber, Roman Adler et Noe Naeff se sont tous arrêtés au stade des quarts de finale.

La deuxième des six étapes de ce Tour de Ski, un 10 km classique, se déroulera lundi, également à Dobbiaco. La difficile montée de l'Alpe Cermis fera comme de coutume office de juge de paix dimanche prochain lors de l'ultime étape.

/ATS
 

Actualités suivantes

Slalom: Rast en tête de la 1re manche

Slalom: Rast en tête de la 1re manche

Ski    Actualisé le 28.12.2025 - 15:54

Shiffrin pour un 6e succès d'affilée en slalom

Shiffrin pour un 6e succès d'affilée en slalom

Ski    Actualisé le 28.12.2025 - 04:05

Rast brillante 2e du géant de Semmering, à 0''14 de Scheib

Rast brillante 2e du géant de Semmering, à 0''14 de Scheib

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 14:33

Les Suisses battus par Marco Schwarz

Les Suisses battus par Marco Schwarz

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 12:48

Articles les plus lus

Les Suisses battus par Marco Schwarz

Les Suisses battus par Marco Schwarz

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 12:48

Rast brillante 2e du géant de Semmering, à 0''14 de Scheib

Rast brillante 2e du géant de Semmering, à 0''14 de Scheib

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 14:33

Géant: Rast 5e de la 1re manche, Hector en tête

Géant: Rast 5e de la 1re manche, Hector en tête

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 14:37

Shiffrin pour un 6e succès d'affilée en slalom

Shiffrin pour un 6e succès d'affilée en slalom

Ski    Actualisé le 28.12.2025 - 04:05

Super-G de Livigno: Odermatt pour un 51e succès

Super-G de Livigno: Odermatt pour un 51e succès

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 04:05

Les Suisses battus par Marco Schwarz

Les Suisses battus par Marco Schwarz

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 12:48

Rast brillante 2e du géant de Semmering, à 0''14 de Scheib

Rast brillante 2e du géant de Semmering, à 0''14 de Scheib

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 14:33

Géant: Rast 5e de la 1re manche, Hector en tête

Géant: Rast 5e de la 1re manche, Hector en tête

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 14:37

Ski alpin: Lindsey Vonn officiellement qualifiée pour ses 5e JO

Ski alpin: Lindsey Vonn officiellement qualifiée pour ses 5e JO

Ski    Actualisé le 24.12.2025 - 03:05

Robin Tissières se fait gentiment un nom en skicross

Robin Tissières se fait gentiment un nom en skicross

Ski    Actualisé le 24.12.2025 - 14:57

Super-G de Livigno: Odermatt pour un 51e succès

Super-G de Livigno: Odermatt pour un 51e succès

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 04:05

Géant: Rast 5e de la 1re manche, Hector en tête

Géant: Rast 5e de la 1re manche, Hector en tête

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 14:37