Val di Fassa: le super-G de dimanche aussi annulé

Les skieuses ont été au chômage technique ce week-end à Val di Fassa. Comme la veille, le super-G dominical a aussi été annulé.

Les fortes chutes de neige de la nuit et l'état de la piste ont rendu impossible la tenue de la course. C'est déjà la septième annulation cet hiver pour les dames. Au total, trois descentes et quatre super-G sont passés à la trappe.

Ces deux annulations dans les Dolomites ne constituent pas une bonne affaire pour Lara Gut-Behrami. Alors que deux super-G restent à disputer, la Tessinoise mène le classement de la discipline avec 5 points d'avance sur l'Autrichienne Cornelia Hütter et 34 sur l'Italienne Federica Brignone.

205 points d'avance

Dans la lutte pour le classement général, la Suissesse a ainsi été privée de deux occasions de creuser l'écart sur Mikaela Shiffin, pas encore remise de sa chute à Cortina. L'Américaine reste à 205 points de la Tessinoise et peut encore espérer la devancer sur le fil au terme des huit courses encore - théoriquement... - au programme.

Shiffrin fera encore l'impasse sur les épreuves de vitesse du week-end prochain à Kvitfjell. Elle devrait être de retour le 9 mars pour le géant d'Are.

