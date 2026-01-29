Une descente dames au menu à Crans-Montana

La Coupe du monde fait halte à Crans-Montana pour son dernier week-end de compétition avant les Jeux olympiques de Milan-Cortina.

Moins d'un mois après le terrible incendie qui a endeuillé la station valaisanne, une descente dames, la sixième des neuf prévues cette saison, est programmée vendredi dès 10h.

Les femmes en découdront à nouveau samedi, à l'occasion d'un super-G. Dimanche, ce sera au tour des meilleurs descendeurs de la Coupe du monde masculine de s'élancer.

Leader du classement de la spécialité avec 400 points, Lindsey Vonn sera la femme à battre vendredi. L'Américaine de 41 ans, victorieuse à St-Moritz et à Zauchensee, s'est retrouvée sur le podium à l'occasion des cinq premières descentes de l'hiver.

Lindsey Vonn possède 144 points d'avance sur sa dauphine, l'Allemande Emma Aicher, dans la Coupe du monde de la spécialité. En cas de succès, elle pourrait prendre une option peut-être décisive sur le globe de la descente, qu'elle a déjà soulevé huit fois.

Côté suisse, en l'absence de Lara Gut-Behrami, les raisons de se réjouir ont été rares cet hiver dans les disciplines de vitesse. L'inattendue 5e place de l'étonnante Janine Schmitt à Zauchensee constitue le seul Top 10 de la saison pour les descendeuses suisses.

Mais les Suissesses ont souvent brillé par le passé à Crans-Montana, même si les exploits ont essentiellement été l'oeuvre de Lara Gut-Behrami. En quête de ses meilleures sensations après sa chute de St-Moritz, Corinne Suter s'y est ainsi également illustrée.

Les regards se tourneront aussi sur la 'régionale de l'étape' Malorie Blanc. La Valaisanne, 6e du super-G de St-Moritz, s'élancera pour la première fois en Coupe du monde sur cette piste. Elle aurait dû y faire ses débuts en 2024, mais s'était blessée à l'entraînement.

