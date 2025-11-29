Un slalom dames au menu dimanche

Un slalom dames est prévu dimanche pour conclure le long week-end de courses à Copper Mountain ...
Un slalom dames au menu dimanche

Un slalom dames au menu dimanche

Photo: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca

Un slalom dames est prévu dimanche pour conclure le long week-end de courses à Copper Mountain. La première manche doit débuter à 18h, la deuxième à 21h.

Victorieuse des deux premiers slaloms de la saison avec à chaque fois plus d'une seconde d'avance sur sa première poursuivante, Mikaela Shiffrin est évidemment la femme à battre sur 'sa' neige'. Toute autre issue qu'un 67e succès de l'Américaine en Coupe du monde de la spécialité constituerait une surprise.

Mais ses rivales sont prêtes à profiter d'un éventuel faux-pas. A commencer par l'Albanaise Lara Colturi, 2e tant à Levi qu'à Gurgl dans la discipline. Les Suissesses auront elles aussi leur mot à dire: Camille Rast reste sur un probant 3e rang à Gurgl, où elle avait bouté Wendy Holdener hors du podium.

/ATS
 

Actualités suivantes

Rast 5e en géant, Robinson victorieuse

Rast 5e en géant, Robinson victorieuse

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 22:31

Rast dans le top 10, Robinson mène à Copper Mountain

Rast dans le top 10, Robinson mène à Copper Mountain

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 20:03

Fähndrich 5e du sprint classique de Ruka

Fähndrich 5e du sprint classique de Ruka

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 13:11

Lauren Macuga manquera toute la saison

Lauren Macuga manquera toute la saison

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 08:01

Articles les plus lus

Un géant dames au programme samedi

Un géant dames au programme samedi

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 04:03

Lauren Macuga manquera toute la saison

Lauren Macuga manquera toute la saison

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 08:01

Fähndrich 5e du sprint classique de Ruka

Fähndrich 5e du sprint classique de Ruka

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 13:11

Rast dans le top 10, Robinson mène à Copper Mountain

Rast dans le top 10, Robinson mène à Copper Mountain

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 20:03

Les Suisses déçoivent en géant, première pour Brennsteiner

Les Suisses déçoivent en géant, première pour Brennsteiner

Ski    Actualisé le 28.11.2025 - 22:07

Un géant dames au programme samedi

Un géant dames au programme samedi

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 04:03

Lauren Macuga manquera toute la saison

Lauren Macuga manquera toute la saison

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 08:01

Fähndrich 5e du sprint classique de Ruka

Fähndrich 5e du sprint classique de Ruka

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 13:11

Mathilde Gremaud éliminée dès les qualifs à Secret Garden

Mathilde Gremaud éliminée dès les qualifs à Secret Garden

Ski    Actualisé le 28.11.2025 - 16:57

Géant de Copper Mountain: Tumler lutte pour le podium, Odermatt out

Géant de Copper Mountain: Tumler lutte pour le podium, Odermatt out

Ski    Actualisé le 28.11.2025 - 19:53

Les Suisses déçoivent en géant, première pour Brennsteiner

Les Suisses déçoivent en géant, première pour Brennsteiner

Ski    Actualisé le 28.11.2025 - 22:07

Un géant dames au programme samedi

Un géant dames au programme samedi

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 04:03