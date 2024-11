Un long hiver sans une vraie pause

La Coupe du monde de saut à ski commence ce week-end à Lillehammer. Une saison dense, avec des Mondiaux à Trondheim, la Tournée des 4 Tremplins et les finales en mars à Planica.

Gregor Deschwanden sera le leader de l'équipe de Suisse en Norvège. Le Lucernois est actuellement le numéro 1 devant le Vaudois Killian Peier. La relève s'appelle Felix Trunz, un jeune Saint-Gallois, et il y aura aussi l'éternel Simon Ammann qui a réussi à se qualifier après des sélections internes.

Gregor Deschwanden espère toujours remporter sa première victoire en Coupe du monde. Il n'est pas passé loin l'hiver dernier avec neuf places dans le top 10, et surtout une 2e et une 3e place à Klingenthal et Willingen. Peier, 3e des Championnats du monde 2019, est à nouveau sur les talons de Deschwanden, dit-on au sein de l'équipe. Trunz et Ammann pourront être satisfaits s'ils obtiennent des points en Coupe du monde.

Le calendrier est bien rempli jusqu'à la fin mars lors de la finale à Planica, avec des étapes aux Etats-Unis et au Japon. Engelberg accueillera hommes et femmes le week-end précédant Noël. Les champions du monde seront désignés cet hiver à Trondheim.

La FIS a également décidé d'être plus stricte en ce qui concerne les combinaisons, désormais équipées d'une puce de contrôle. Il ne sera donc plus possible d'utiliser autant de combinaisons que l'on veut, mais seulement dix. Un aspect plus durable, mais aussi plus équitable. Chaque combinaison sera mesurée à la taille et il ne sera plus possible de spéculer sur le fait de ne pas être contrôlé.

En matière de contrôle plus strict, le télémark sera revalorisé. Les réceptions avec les deux skis à plat seront plus durement sanctionnées. Trois points pourront être déduits au lieu de deux. Un sauteur pourra ainsi perdre jusqu'à neuf points sur un saut, contre six aujourd'hui.

En ce qui concerne les favoris, on retrouve bien entendu Stefan Kraft, vainqueur du général la saison passée, et Ryoyu Kobayashi le gagnant de la Tournée. Le Slovène Timi Zajc sur le grand tremplin et le Polonais Piotr Zyla sur le tremplin normal auront en revanche de la peine à défendre leur titre acquis mondial acquis en 2023.

