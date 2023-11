Trop de vent, la première descente annulée

Rebelote. Après les messieurs, voici que la première descente dames de Zermatt/Cervinia a été annulée en raison d'un vent trop fort.

Mercredi et vendredi, les entraînements sur la nouvelle piste de Coupe du monde avaient déjà été victimes des mauvaises conditions météorologiques et de vent. Jeudi, la piste Gran Becca avait tout de même pu être utilisée pour l'entraînement nécessaire à la course, mais dans des conditions variables.

Samedi, le vent a joué les rabat-joie dans des conditions d'abord ensoleillées. Celui-ci a empêché la mise en service des remontées mécaniques tôt le matin.

Le coup d'envoi de la saison de vitesse devrait donc être donné dimanche (11h45). Si la descente ne pouvait avoir lieu, les spécialistes de vitesse devront attendre trois semaines. Du 8 au 10 décembre, deux Super-G et une descente sont au programme à St-Moritz.

