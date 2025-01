Tournée des Quatre Tremplins: Deschwanden toujours dans le coup

Gregor Deschwanden a sans doute vu ses rêves de victoire finale dans la Tournée des Quatre Tremplins se briser à Innsbruck.

Mais le Lucernois, 4e samedi, a conservé sa 4e place au classement général. Il possède une marge de 10,8 points sur le 5e Johann Andre Forfang avant le dernier concours prévu lundi à Bischofshofen.

Sixième à Oberstdorf en ouverture de cette Tournée et surtout 2e à Garmisch-Partenkirchen le 1er janvier, Gregor Deschwanden a signé une nouvelle performance de choix samedi. Il aurait même pu faire mieux si les conditions aérologiques ne lui avaient pas été autant défavorables en première manche.

Le Lucernois, 10e après un premier saut mesuré à 126 mètres, a parfaitement rectifié le tir en se posant à 129 mètres en finale. Il a d'ailleurs serré le poing juste après son atterrissage. Mais sa belle remontée ne devrait sauf accident pas suffire pour lorgner le podium final de la Tournée.

Quatrième après les deux concours allemands à 13,6 points de la tête, Deschwanden accuse désormais 23,8 points de retard sur le nouveau leader Stefan Kraft. Déjà vainqueur à Oberstdorf, Kraft a pris le pouvoir en s'imposant à Innsbruck grâce à un deuxième envol à 132,5 mètres.

La 'Wunderteam' autrichienne a d'ailleurs continué sur sa lancée. Déjà auteurs d'un triplé à Oberstdorf - et à Engelberg quelques jours plus tôt, les Aigles ont à nouveau survolé les débats, Kraft devançant Jan Hörl (2e) de 1,4 point et Daniel Tschofenig de 10 points. Les trois hommes se classent dans cet ordre au général également, 1,3 point seulement séparant Kraft de Tschofenig!

Peier 31e

Deuxième Helvète en lice sur le tremplin du Bergisel après la disqualification de Felix Trunz la veille en qualification, Killian Peier a quant à lui manqué son affaire. Le Vaudois, 12e à Oberstdorf et 30e à Garmisch, a dû se contenter d'un saut à 117,5 mètres en première manche. Il a terminé 31e.

