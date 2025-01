Tournée: Deschwanden veut conserver sa 4e place

La Tournée des Quatre Tremplins vivra son épilogue lundi après-midi à Bischofshofen.

Quatrième du général à 23,8 points du leader provisoire Stefan Kraft, Gregor Deschwanden ne peut plus viser la victoire finale. Mais il ne manque pas d'objectifs.

Un 4e rang au classement final constituerait déjà une performance de choix pour Deschwanden, dont la régularité cet hiver impressionne. Le Lucernois abordera sans trop de pression le concours de Bischofshofen, où il espère apporter au saut helvétique son premier succès en Coupe du monde depuis la 23e et dernière victoire de Simon Ammann en novembre 2014 à Ruka.

Les Autrichiens Stefan Kraft, Jan Hörl et Daniel Tschofenig, qui sont séparés par 1,3 point seulement au général après six manches sur huit, livreront quant à eux une lutte acharnée pour la victoire finale dans cette Tournée germano-autrichienne. Le plus solide mentalement risque bien de l'emporter.

/ATS