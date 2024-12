Tour de Ski: Des Suisses en quête de rachat

Organisé pour la première fois exclusivement en Italie, le Tour de Ski démarre samedi.

Il doit permettre à Beda Klee de revenir au premier plan. Remarquable cinquième l'an dernier, le Saint-Gallois de 26 ans reste toutefois sur une très décevante 26e place sur le 20 km classique de Davos.

Klee est convaincu qu'il répondra présent lors de ce Tour de Ski dont les trois coups seront donnés samedi à Dobbiaco avec un sprint. Il nourrit l'ambition de retrouver au plus vite une place parmi les dix premiers. A l'aise dans le sprint, Valerio Grond et Janik Riebli peuvent également tirer leur épingle du jeu dans le camp suisse.

Nadine Fähndrich espère, elle aussi, retrouver un rang plus conforme à son standing. Troisième du sprint par équipes de Davos avec Anja Weber, la Lucernoise a, en revanche, déçu en sprint individuel et sur le 20 km. 'Je veux me classer dans le top ten. Mes derniers résultats, je sais, ne plaident pas en ma faveur', lâche-t-elle.

Ce Tour de Ski se terminera comme chaque année avec l'ascension du Mont Cermis. Mais cette 18e édition innove dans la mesure où elle ne comprendra pour la première fois depuis 2013 aucune étape en Suisse. Elle semble promise à Johannes Klaebo et à Thérèse Johaug. Les deux Norvégiens peuvent égaler le record des quatre victoires de Dario Cologna et de Justyna Kowalczyk.

/ATS