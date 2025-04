Toujours pas de Tournée des Quatre tremplins pour les dames

L'attente des sauteuses à ski se poursuit. Elles n'auront toujours pas droit à leur Tournée des Quatre tremplins la saison prochaine, selon le calendrier publié par la FIS.

Les compétitions du 'Two Nights Tour' à Garmisch-Partenkirchen (31 décembre 2025) et Oberstdorf (1er janvier 2026) font certes à nouveau partie de la Coupe du monde dames. Mais, contrairement aux messieurs, les meilleures sauteuses à ski de la planète n'enchaîneront pas à Innsbruck et Bischofshofen. Leurs compétitions suivantes sont prévues les 3 et 4 janvier à Villach.

Chez les messieurs, les quatre concours de la tournée austro-allemande sont programmés le 29 décembre 2025, le 1er, le 4 et le 6 janvier 2026.

