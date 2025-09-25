Swiss-Ski: après son cancer, Niels Hintermann prêt à en découdre

Un an après l'annonce de son cancer, Niels Hintermann est prêt à retrouver la compétition. A 30 ans, le spécialiste de vitesse veut rattraper le temps perdu.

'Cela va tip top, je ne peux pas me plaindre', répond Hintermann à la question de savoir comment il va. Ce n'est pourtant pas évident avec la maladie qui l'a frappé l'an passé. Mais lors de la remise du matériel de Swiss-Ski mercredi à Dübendorf, le skieur a semblé en bonne condition, tant physique que morale, au retour d'un camp d'entraînement en Amérique du Sud.

Touché en octobre dernier par un cancer des ganglions lymphatiques, Niels Hintermann, qui s'était marié quelques mois plus tôt, a dû se soumettre à une chimiothérapie et à une radiothérapie. Mais comme le cancer a été rapidement décelé et que d'autres organes n'étaient pas touchés, les chances de guérison s'annonçaient bonnes. Et de fait, en février de cette année, Hintermann a pu révéler que le cancer avait été vaincu.

Trois victoires

Le Zurichois dit se sentir presque au niveau qu'il avait avant la maladie. Il a effectué de premiers tests sur le vélo en mars et a repris les entraînements physiques avec ses coéquipiers en avril d'abord avec un programme adapté.

Niels Hintermann s'est imposé trois fois en Coupe du monde. La première, c'était le combiné de Wengen en 2017. Ensuite, il a gagné à deux reprises la descente de Kvitfjell (2022, 2024). Lors de son dernier hiver en compétition, il avait fini 6e meilleur descendeur. Et maintenant? 'J'apprécie déjà de pouvoir à nouveau m'entraîner, de pouvoir voyager', explique le skieur.

Pas patient

Mais il laisse aussi entendre qu'il n'a rien perdu de sa volonté de gagner. Il se dit pas content de ses entraînements jusqu'ici. 'La patience n'a jamais été l'une de ses forces', glisse-t-il cependant. Mais il devra en avoir d'ici les premières descentes en décembre. 'J'espère être concurrentiel d'ici là', espère le Zurichois.

Avec sa maladie, il a appris à relativiser. 'Certaines choses me semblent maintenant moins dramatiques. Et j'en apprécie d'autres, comme les levers de soleil.' Mais il est surtout heureux d'avoir retrouvé une certaine normalité.

/ATS