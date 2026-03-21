Super-G: Odermatt pour faire le plein de confiance

Les deux dernières épreuves de vitesse de la saison sont programmées dimanche à Kvitfjell. ...
Super-G: Odermatt pour faire le plein de confiance

Super-G: Odermatt pour faire le plein de confiance

Photo: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca

Les deux dernières épreuves de vitesse de la saison sont programmées dimanche à Kvitfjell.

Marco Odermatt aborde sans pression l'ultime super-G masculin de l'hiver (dès 12h30), alors que Sofia Goggia peut s'offrir un premier globe dans la discipline.

Marco Odermatt s'est assuré sans combattre le petit globe du super-G après l'annulation des deux courses qui étaient programmées le week-end passé à Courchevel. Le Nidwaldien veut néanmoins faire le plein de confiance avant le géant de mardi, dans lequel il sera sous la menace de Lucas Pinheiro Braathen.

Chez les dames, la médaillée de bronze de la descente olympique Sofia Goggia aborde la dernière course (dès 10h45) avec une avance de 63 points sur Alice Robinson, et une 6e place lui suffira pour remporter pour la première fois le globe du super-G. L'Italienne en a déjà remporté quatre en descente.

Côté suisse, les regards se tourneront vers Malorie Blanc. La Valaisanne de 22 ans, victorieuse dans la discipline à Crans-Montana juste avant les Jeux, reste sur une 6e place à Val di Fassa. Elle peut encore espérer finir dans le top 5 final de la Coupe du monde de super-G.

/ATS
 

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