St-Moritz: Vonn en vedette, LGB en favorite

Les projecteurs seront braqués sur Lindsey Vonn samedi et dimanche à St-Moritz.

L'Américaine effectue à 40 ans son retour en Coupe du monde à l'occasion des deux super-G programmés dans la station grisonne. Mais c'est bien Lara Gut-Behrami qui fait figure de favorite, en compagnie de Sofia Goggia.

Voilà près de six ans que Lindsey Vonn n'a plus évolué au plus haut niveau, depuis qu'elle avait arraché le bronze de la descente lors des Mondiaux 2019. La femme aux 82 succès en Coupe du monde, débarrassée de ses douleurs chroniques au genou droit, ne devrait pas pouvoir se mêler à lutte pour le podium à St-Moritz. Mais elle n'est pas revenue pour faire de la figuration.

Troisième en descente puis 2e en super-G à Beaver Creek en ouverture de la saison de vitesse, Lara Gut-Behrami est quant à elle mûre pour son premier succès de l'hiver après des débuts difficiles en géant. La Tessinoise lorgne une 46e victoire en Coupe du monde, une 23e en super-G. Sa principale rivale devrait être Sofia Goggia, brillante gagnante du super-G à Beaver Creek pour son retour de blessure.

/ATS