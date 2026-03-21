Sprint à Lake Placid: Nadine Fähndrich part sur un 4e rang

Nadine Fähndrich a mis un terme à sa carrière en se classant 4e du sprint en skating lors des ...
Sprint à Lake Placid: Nadine Fähndrich part sur un 4e rang

Sprint à Lake Placid: Nadine Fähndrich part sur un 4e rang

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Nadine Fähndrich a mis un terme à sa carrière en se classant 4e du sprint en skating lors des finales de Coupe du monde à Lake Placid. La Lucernoise a été devancée par trois Suédoises.

Il n'y a rien eu à faire pour la Suissesse dans une finale où quatre des six skieuses venaient de Suède. La victoire est revenue à Linn Svahn devant ses compatriotes Jonna Sundling et Maja Dahlqvist, qui s'est ainsi assuré le petit globe de la spécialité.

Elle a pris le meilleur sur Nadine Fähndrich dans la dernière ligne droite. La Lucernoise boucle sa saison au 3e rang du classement final du sprint. Elle peut désormais partir à la retraite l'esprit libre, après avoir conquis une médaille olympique et trois médailles mondiales. L'athlète de 30 ans a été la meilleure fondeuse suisse de l'histoire.

/ATS
 

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