Sprint à Lahti: Nadine Fähndrich finit 3e

Nadine Fähndrich a fêté un nouveau podium en sprint. Lors des finales de Coupe du monde à Lahti, la Lucernoise a pris la 3e place de l'épreuve en skating.

La victoire est revenue à l'Allemande Coletta Rydzek devant la Norvégienne Kristine Stavaas Skistad (à 0''21) et Fähndrich, battue de 0''38. Anja Weber et Alina Meier ont été éliminées en quarts de finale, finissant chacune 4e de leur course.

Double médaillée de bronze aux Mondiaux de Trondheim, Nadine Fähndrich est montée à six reprises sur un podium en individuel lors de cet hiver faste pour elle.

Chez les messieurs, Valerio Grond est passé tout près d'un podium. Le Grison s'est classé 4e de la finale, mais il a chuté à quelques mètres de la ligne alors qu'il semblait pouvoir terminer 3e. C'est évidemment le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo qui s'est imposé devant le Français Jules Chappaz (à 0''43) et l'Italien Federico Pellegrino (à 0''65). Grond a passé la ligne à 0''89.

