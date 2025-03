Slalom messieurs: Meillard échoue dans sa quête de globe

Loïc Meillard devra encore patienter avant de soulever un premier globe de cristal.

Le skieur d'Hérémence, 5e du slalom des finales à Sun Valley, doit se contenter du 2e rang dans une Coupe du monde de la discipline remportée par Henrik Kristoffersen.

Le champion du monde 2025 de la spécialité avait quasiment perdu toute chance de détrôner le Norvégien dès le premier tracé, qu'il avait conclu en 8e position avec 1''54 de retard sur son rival et ami. Il a sorti le grand jeu sur le second parcours, réalisant le meilleur chrono, mais en vain.

Devancé de 47 points par Henrik Kristoffersen avant cette course, Loïc Meillard (28 ans) échoue au final à 52 longueurs du Norvégien. Henrik Kristoffersen (30 ans) s'est assuré son cinquième petit globe, le quatrième en slalom, en prenant la 4e place jeudi dans une course gagnée par son compatriote Timon Haugan.

Meillard et Kristoffersen ont brillé par leur régularité cet hiver dans la spécialité: six podiums dont deux victoires pour le premier nommé, cinq top 3 et deux succès pour le deuxième. Loïc Meillard s'est même classé dans le top 5 lors des 10 slaloms qu'il a bouclés durant cette Coupe du monde 2024/25.

Au final, ses deux éliminations de l'hiver dans la discipline - en première manche à Adelboden et sur le second tracé à Kitzbühel - lui auront coûté cher. Henri Kristoffersen n'a, lui, connu qu'une seule sortie de piste, terminant 11 fois parmi les huit premiers en 12 slaloms disputés cet hiver.

Nef dans le top 10

Les deux autres Suisses en lice dans l'ultime course de cette Coupe du monde 2024/25 sont restés plus discrets. Tanguy Nef, 9e jeudi, a néanmoins signé son septième top 10 de l'hiver. Le Genevois termine au 8e rang du classement de la discipline. Daniel Yule a quant à lui échoué au 21e et dernier rang, devancé notamment par le champion du monde junior de la discipline Theodor Braekken (19e).

