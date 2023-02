Slalom de Palisades Tahoe: une seconde manche qui promet

Une semaine après leur échec aux Championnats du monde, les slalomeurs suisses pourraient relever la tête à Palisades Tahoe. Ils ont très bien négocié la première manche.

Sur la neige californienne, Daniel Yule a signé le deuxième chrono à 0''07 du Champion olympique Clément Noël. Loïc Meillard est sixième et Ramon Zenhäusern neuvième. Tout s'annonce ouvert avant la seconde manche dans la mesure où l'écart entre les onze premiers n'excède pas six dixièmes. Loïc Meillard est ainsi à 0''21, et Ramon Zenhäusern à 0''49.

Luca Serni, en revanche, ne s'est pas qualifié pour la seconde manche alors que Marc Rochat a été éliminé.

/ATS