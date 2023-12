Slalom de Courchevel: Suissesses hors du top 10, Shiffrin mène

Michelle Gisin a pris la 6e place du slalom de Courchevel. Petra Vlhova a battu Mikaela Shiffrin de 0''24 pour signe sa 30e victoire en Coupe du monde.

Brouillard et neige mouillée n'ont pas contrarié les plans de Petra Vlhova. La Slovaque a sorti une deuxième manche magnifique en se jouant des conditions. Ce n'est pas franchement une surprise, mais deux femmes ont outrageusement dominé les débats sur la piste française. Vlhova et Shiffrin ont laissé la 3e Katharina Truppe à 2''06.

Sans Wendy Holdener, opérée récemment d'une cheville, il a fallu compter sur d'autres athlètes pour Swiss-Ski. Privées de leur cheffe de file, les Suissesses ont tenté de limiter la casse. Et seule Michelle Gisin a pu vraiment se mettre en évidence. 5e du dernier Super-G de Val d'Isère et 6e du slalom de Killington, l'Obwaldienne a réalisé une bonne deuxième partie de deuxième manche. 11e après le tracé initial, la double championne olympique du combiné a accroché un nouveau top 6 et ce qu'elle a montré sur la deuxième manche est de bon augure pour la suite.

Trois autres Helvètes ont marqué des points. Elena Stoffel a effectué une jolie remontée. Tout juste qualifiée pour la deuxième manche, Stoffel a terminé au 16e rang. Bonne 12e de la première manche, Mélanie Meillard n'a malheureusement pas confirmé. La Valaisanne d'origine neuchâteloise s'est classée 19e. Nicole Good a fini à la 23e place, alors que Camille Rast a connu l'élimination en première manche.

/ATS