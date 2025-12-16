Slalom de Courchevel: Rast derrière l'intouchable Shiffrin

Camille Rast peut viser le podium à l'issue de la première manche du slalom nocturne de Courchevel ...
Photo: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta

Camille Rast peut viser le podium à l'issue de la première manche du slalom nocturne de Courchevel. La championne du monde n'a été devancée que par Mikaela Shiffrin.

La skieuse de Vétroz a réussi une très belle manche en donnant l'impression d'être toujours stable et en contrôle. Mais cela n'a pas suffi pour virer en tête, la faute à Mikaela Shiffrin qui a repoussé la concurrence à 0''83. Alors que Colturi, Ljutic et Liensberger se sont fait piéger et n'ont pas rejoint l'arrivée, l'Américaine a réalisé une nouvelle démonstration de force et préparé la table pour sa 105e victoire en Coupe du monde. Rast est la seule dans la même seconde.

Pas forcément sur sa piste préférée, Wendy Holdener occupe le 8e rang à 1''69. La mise en action de la Schwytzoise fut pour le moins heurtée avec plus d'1''20 perdue après 28 secondes de course.

Partie juste après Shiffrin, Mélanie Meillard continue de donner l'impression de traîner son spleen. La Valaisanne d'origine neuchâteloise se retrouve au 15e rang provisoire à 3''06.

Quatrième Suissesse du top 30, Eliane Christen a elle perdu près de 4 secondes. 20e provisoire, elle espère pouvoir s'élancer en deuxième manche.

/ATS
 

