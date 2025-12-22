Slalom d'Alta Badia: Loïc Meillard troisième

Loïc Meillard a pris la troisième place du slalom Coupe du monde d'Alta Badia. Le Suisse n'a été devancé que par le Norvégien Atle Lie McGrath et le Français Clément Noël.

Déjà troisième après le parcours initial, Meillard a montré une belle constance pour maintenir son rang en finale. Il lui a manqué 0''39 par rapport au vainqueur, qui l'a emporté avec 0''30 sur Noël, qui avait réalisé le meilleur temps de la 1re manche.

Trois autres Helvètes ont inscrit des points dans la station italienne. Tanguy Nef a pris une belle septième place, alors que Daniel Yule (26e) et Matthias Iten (27e) ont aussi terminé dans le top 30.

/ATS