Slalom d'Alta Badia: La Norvège domine, Yule 6e

C'est la Norvège qui a dominé la première manche du slalom d'Alta Badia. Timon Haugan devance de 0''31 Atle Lie McGrath, alors que Daniel Yule occupe la 6e place à 1''18.

Daniel Yule va-t-il enfin lancer sa saison en slalom? 22e, 13e et 20e des trois premières courses de la saison, le skieur du Val Ferret peut accrocher son premier top 10 de l'hiver. Sur une piste verglacée, le Valaisan a connu un début de manche difficile avant de trouver son 'flow'. Sur les deux derniers secteurs, Yule n'a égaré que 0''28.

8e, Loïc Meillard a un peu fait l'inverse de son compatriote. Plutôt bien parti, le skieur d'Hérémence a cédé du terrain sur le bas pour échouer à 1''44.

Sans une grosse faute, Tanguy Nef aurait fait mieux que sa 15e place à 2''43. Point positif pour le Genevois, il sait limiter la casse malgré les erreurs.

Ce fut plus difficile pour Luca Aerni, provisoirement 22e à 2''96. Vainqueur en 2020, Ramon Zenhäusern pointe lui au 25e rang provisoire à 3''47. Difficile de l'imaginer en seconde manche.

Marc Rochat traverse pour sa part une période noire. Le Vaudois de 32 ans a encore une fois subi une élimination, la quatrième en autant de courses.

En tête, on retrouve un duo norvégien composé de Timon Haugan et d'Atle Lie McGrath. Les deux Scandinaves ont repoussé la concurrence puisque Clément Noël, de retour après avoir manqué le slalom de Val d'Isère, accuse 0''99 de retard. Au 4e rang, ce sont Steven Amiez et Henrik Kristoffersen qui se partagent les honneurs franco-norvégiens.

