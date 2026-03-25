Slalom à Hafjell: Loïc Meillard a frôlé la victoire

Pour la deuxième journée consécutive, Loïc Meillard a frôlé la victoire lors des finales de ...
Slalom à Hafjell: Loïc Meillard a frôlé la victoire

Slalom à Hafjell: Loïc Meillard a frôlé la victoire

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Pour la deuxième journée consécutive, Loïc Meillard a frôlé la victoire lors des finales de Coupe du monde à Hafjell. Le champion olympique a fini 2e du slalom derrière le Norvégien Timon Haugan.

Meilleur temps en matinée, Meillard n'a pas été en mesure de résister au retour fulgurant d'Haugan, auteur d'une démonstration sur une piste pourtant dégradée. Le Norvégien s'est imposé avec 0''44 d'avance sur le Valaisan d'origine neuchâteloise et 1''03 sur l'étonnant Finlandais Eduard Hallberg.

Le Norvégien Atle Lie McGrath, 8e de la course, a remporté le petit globe de la spécialité. Il a ainsi un peu effacé sa terrible déception des Jeux olympiques quand il avait été éliminé après avoir signé le meilleur temps de la manche initiale. Son plus sérieux rival, le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen, a en effet enfourché après quelques portes en finale.

Le Genevois Tanguy Nef a livré une très belle course, conclue au 6e rang. Quant au Valaisan Daniel Yule, il a pris le 15e rang.

/ATS
 

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