Slalom: McGrath remporte la 1re manche, Meillard éliminé

Atle Lie McGrath a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Kranjska Gora. Meilleur Suisse, Tanguy Nef pointe au 8e rang, alors que Loïc Meillard est parti à la faute.

Remarquable sur le bas du tracé, Atle Lie McGrath devance de 0''17 Lucas Pinheiro Braathen (2e) et de 0''55 Armand Marchand (3e). Le Norvégien a soif de revanche après le slalom olympique, dans lequel il avait connu l'élimination en deuxième manche après avoir signé le meilleur temps sur le premier parcours.

Toujours en quête d'un premier podium en Coupe du monde, le Genevois Tanguy Nef fera partie des candidats au top 3 en deuxième manche (dès 12h30). Le champion olympique de combiné par équipe accuse un retard de 0''85 sur le leader provisoire, après avoir souffert dans le mur final. Mais il n'est qu'à trois dixièmes de la 'boîte'.

Daniel Yule devra quant à lui sortir le grand jeu après-midi pour espérer se hisser dans le top 10. Lui aussi en difficulté sur le bas du tracé, le Valaisan est 16e après le passage de 30 concurrents, à 1''95 de McGrath et à 1''02 de la 10e place.

Eliminé alors qu'il pointait en tête à mi-parcours, Loïc Meillard a vu ses (minces) espoirs de conquérir le petit globe s'envoler. Le champion olympique et du monde en titre de la discipline accusait 140 points de retard sur le leader du classement de la spécialité Atle Lie McGrath avant cet avant-dernier slalom de l'hiver.

Matthias Iten a lui aussi connu l'élimination sur ce premier tracé. Le Zougois, révélé par sa 6e place à Wengen en janvier, ne décrochera donc pas son ticket pour le slalom des finales de Lillehammer. Il occupait la 26e place du classement de la discipline avant cette course, alors que les 25 premiers seront de la partie.

/ATS