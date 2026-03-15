Shiffrin mène le bal au slalom d'Are, Holdener à l'affût

Mikaela Shiffrin mène logiquement après la première manche du slalom d'Are. L'Américaine devance ...
Shiffrin mène le bal au slalom d'Are, Holdener à l'affût

Shiffrin mène le bal au slalom d'Are, Holdener à l'affût

Photo: KEYSTONE/AP/Marco Trovati

Mikaela Shiffrin mène logiquement après la première manche du slalom d'Are. L'Américaine devance de 0''51 Emma Aicher, alors que Wendy Holdener est 4e à 0''70 et Camille Rast 9e à 1''28.

La championne olympique et plus grande slalomeuse de l'histoire est comme bien souvent intouchable. En Suède, sur une piste relativement 'plate', elle a su faire la différence et creuser des écarts.

Derrière Shiffrin, on retrouve l'Allemande Emma Aicher qui va tout tenter pour mettre la pression sur l'Américaine en vue du général. A 0''06 d'Aicher, c'est l'Autrichienne Katharina Truppe qui complète le podium provisoire.

Un peu lente dans sa mise en action, Wendy Holdener est à l'affût au 4e rang. Certainement encore énervée par sa sortie de piste en géant la veille alors qu'elle menait au terme de la première manche, Camille Rast a offert une performance moyenne. Neuvième à 1''28, elle devra mettre les bouchées doubles sur le second tracé.

Mélanie Meillard est pour l'heure 17e à 2''28 et Eliane Christen 19e à 2''62.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pas de Super-G à Courchevel, Odermatt remporte le globe

Pas de Super-G à Courchevel, Odermatt remporte le globe

Ski    Actualisé le 15.03.2026 - 08:36

Courchevel espère pouvoir organiser un super-G

Courchevel espère pouvoir organiser un super-G

Ski    Actualisé le 15.03.2026 - 04:04

Alexis Pinturault arrêtera sa carrière à la fin de l'hiver

Alexis Pinturault arrêtera sa carrière à la fin de l'hiver

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 19:31

Gregor Deschwanden remporte son premier succès à Oslo

Gregor Deschwanden remporte son premier succès à Oslo

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 18:53

Articles les plus lus

Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double

Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 14:17

Gregor Deschwanden remporte son premier succès à Oslo

Gregor Deschwanden remporte son premier succès à Oslo

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 18:53

Alexis Pinturault arrêtera sa carrière à la fin de l'hiver

Alexis Pinturault arrêtera sa carrière à la fin de l'hiver

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 19:31

Courchevel espère pouvoir organiser un super-G

Courchevel espère pouvoir organiser un super-G

Ski    Actualisé le 15.03.2026 - 04:04

Nadja Kälin 8e du 50 km d'Oslo/Holmenkollen

Nadja Kälin 8e du 50 km d'Oslo/Holmenkollen

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 13:07

Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double

Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 14:17

Gregor Deschwanden remporte son premier succès à Oslo

Gregor Deschwanden remporte son premier succès à Oslo

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 18:53

Alexis Pinturault arrêtera sa carrière à la fin de l'hiver

Alexis Pinturault arrêtera sa carrière à la fin de l'hiver

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 19:31

Le super-G prévu samedi a été annulé

Le super-G prévu samedi a été annulé

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 10:24

Géant d'Are: Rast en tête après la 1re manche

Géant d'Are: Rast en tête après la 1re manche

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 11:27

Nadja Kälin 8e du 50 km d'Oslo/Holmenkollen

Nadja Kälin 8e du 50 km d'Oslo/Holmenkollen

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 13:07

Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double

Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 14:17