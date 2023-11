Shiffrin est la femme à battre à Levi

Mikaela Shiffrin se présente en favorite pour les deux slaloms de Levi ce week-end. Petra Vlhova et Wendy Holdener seront vraisemblablement une fois encore ses principales rivales.

Et si Mikaela Shiffrin quittait la Finlande avec un septième et un huitième renne dans ses bagages? Déjà propriétaire de six cervidés, l'Américaine pourrait en cas de double victoire égaler ni plus ni moins que le Père Noël. Et accessoirement porter son total de victoires en Coupe du monde à 90!

Vainqueure des deux courses l'an dernier près du cercle polaire, Shiffrin a démarré doucement à Sölden avec une 6e place. Mais la compagne d'Aleksander Aamodt Kilde est plus dangereuse sur le virage court. Dangereuse ne signifie pas pour autant invincible. Déjà challengée par Petra Vlhova, qui a triomphé cinq fois à Levi, l'Américaine a vu des athlètes comme Wendy Holdener, Lena Dürr ou Anna Swenn-Larsson la devancer.

En remportant deux slaloms la saison passée, la skieuse d'Unteriberg a enfin brisé la malédiction et son image de Poulidor du ski. Bourreau de travail, la Schwytzoise se sent plutôt à l'aise sur la Levi Black. Elle avait pris la 5e et la 2e place la saison dernière.

Désormais plus à l'aise avec son matériel, Michelle Gisin devrait pouvoir revenir à un niveau plus en rapport avec son talent. L'Obwaldienne peut s'appuyer sur ses deux places dans le top 10 à l'occasion des trois derniers slaloms de la saison passée.

Swiss-Ski a envoyé neuf filles en Laponie. En plus des deux têtes de gondole, Camille Rast, Elena Stoffel, Mélanie Meillard, Nicole Good, Janine Mächler, Selina Egloff et Lorina Zelger sont du voyage. Les entraîneurs décideront parmi les trois jeunes - Mächler, Egloff et Zelger - qui seront les deux à pouvoir prendre le départ puisque la Suisse a le droit d'aligner huit athlètes dans cette discipline.

/ATS