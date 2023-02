Seules trois Suissesses qualifiées pour le parallèle

Trois Suissesses figurent dans les huitièmes de finale du slalom parallèle des Championnats du monde à Méribel ce mercredi (12h00). Les skieurs suisses ont tous connu l'élimination.

Des quatre Suissesses au départ de la qualification, Wendy Holdener s'est montrée la plus rapide sur la piste de Courchevel. Quatrième sur le tracé rouge, la Schwytzoise a concédé 57 centièmes au meilleur temps de la Norvégienne Thea Louise Stjernesund. Sur le tracé bleu, visiblement plus lent, Andrea Ellenberger a également été créditée du quatrième temps avec un retard de 0''55 sur la Suédoise Sara Hector. En tant que huitième, Camille Rast a été la dernière à se qualifier pour le premier tour à élimination directe. En revanche, Aline Danioth s'est montrée trop lente (14e).

La qualification s'est transformée en terminus pour les quatre hommes suisses en lice. Le plus proche de la qualification fut Gino Caviezel, qui, sur le parcours rouge, a manqué pour un centième la huitième place, la dernière qualificative. Il a été devancé par l'Américain River Radamus.

Livio Simonet a perdu 15 centièmes (11e) dans une série particulièrement serrée. Semyel Bissig et Thomas Tumler ont connu l'élimination. Les plus rapides sur le tracé rouge furent le Norvégien Rasmus Windingstad et l'Autrichien Dominik Raschner. Sur le parcours bleu, l'Autrichien Adrian Pertl a réalisé le meilleur temps. Les meilleurs techniciens suisses comme Loïc Meillard, Daniel Yule et Ramon Zenhäusern avaient renoncé à disputer l'épreuve.

Les deux tenants éliminés

Les principaux éliminés sont l'Autrichienne Katharina Liensberger et le Français Mathieu Faivre, les deux champions du monde du parallèle en titre à Cortina d'Ampezzo.

Les seize concurrentes et les seize concurrents vont se retrouver en duel avec chacun un parcours sur le tracé rouge et un sur le tracé bleu. Dans la première manche, l'écart maximal sera plafonné à une demi-seconde. En cas d'égalité au terme de la deuxième manche, c'est l'auteur du meilleur temps du second tracé qui sera qualifié.

/ATS