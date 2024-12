Semmering: Camille Rast étrenne son dossard rouge

Camille Rast étrenne ce week-end le dossard rouge de leader du général de la Coupe du monde. La Valaisanne de 25 ans aborde en confiance mais avec une certaine pression les épreuves de Semmering.

Victorieuse pour la première fois sur le Cirque blanc le 1er décembre à Killington en slalom, Camille Rast n'a pas encore eu l'occasion d'arborer ce dossard distinctif. Qu'elle a conservé malgré son absence lors des épreuves de vitesse de Beaver Creek et de St-Moritz.

La skieuse de Vétroz n'a d'ailleurs disputé qu'une seule course depuis sa prise de pouvoir, un super-G de Coupe d'Europe à Zinal dont elle a pris la 23e place. Elle a donc largement eu le temps de digérer son premier succès au plus haut niveau et de recharger ses batteries.

En l'absence de Mikaela Shiffrin et de Petra Vlhova, Camille Rast sera forcément l'une des femmes à battre à Semmering, tant en géant samedi qu'en slalom dimanche. Mais les prétendantes ne manquent pas, à commencer par ses compatriotes Lara Gut-Behrami en géant et Wendy Holdener en slalom.

