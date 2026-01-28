Schladming: Meillard en embuscade après la 1re manche du slalom

Loïc Meillard pourra viser la gagne lors du slalom Coupe du monde nocturne de Schladming. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a en effet signé le troisième temps de la première manche.

Excellent sur le haut du parcours puisqu'il était en tête lors des deux premiers secteurs, le champion du monde a cependant un peu faibli sur la fin. Il a concédé 0''44 sur Atle Lie McGrath et 0''29 sur Henrik Kristoffersen. Les deux Norvégiens ont parfaitement exploité leurs petits dossards, McGrath étant parti avec le no1 devant son compatriote et Meillard. Celui-ci s'est imposé mardi en géant à Schladming et qui peut donc espérer un doublé.

Deuxième Suisse le mieux classé, le Genevois Tanguy Nef accuse un retard de 1''23 sur le leader. Cela a été moins bien pour le Valaisan Daniel Yule, qui a perdu 2''42. La deuxième manche se courra dès 20h45.

/ATS