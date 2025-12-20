Saut à Engelberg: un 20e rang pour le vétéran Simon Ammann

Simon Ammann a réussi la meilleure performance de sa saison lors du premier des deux concours ...
Saut à Engelberg: un 20e rang pour le vétéran Simon Ammann

Saut à Engelberg: un 20e rang pour le vétéran Simon Ammann

Photo: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI

Simon Ammann a réussi la meilleure performance de sa saison lors du premier des deux concours Coupe du monde à Engerlberg. Le quadruple champion olympique, âgé de 44 ans, s'est classé au 20e rang.

Auteur de deux sauts à 133 m, Ammann a été le Suisse le plus en vue sur le tremplin du Titlis. Trois de ses compatriotes ont aussi inscrit des points, à savoir Felix Trunz (25e), Sandro Hauswirth (26e) et Killian Peier (29e). Grosse déception par contre pour Gregor Deschwanden (31e), pas en finale tout comme Yannick Wasser (34e).

La victoire est revenue au Slovène Domen Prevc, qui s'est posé à 138,5 et 142 m. Le podium a été complété par l'Allemand Felix Hoffmann (138/141 m) et le Japonais Ren Nikaido (141,5/129,5 m).

/ATS
 

