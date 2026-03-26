Sarah Hoefflin s'impose à Silvaplana

La finale de la Coupe du monde de slopestyle a souri aux Suissesses, malgré l'absence de Mathilde ...
Sarah Hoefflin s'impose à Silvaplana

Sarah Hoefflin s'impose à Silvaplana

Photo: KEYSTONE/MAYK WENDT

La finale de la Coupe du monde de slopestyle a souri aux Suissesses, malgré l'absence de Mathilde Gremaud. C'est une autre championne olympique, Sarah Hoefflin, qui a triomphé samedi à Silvaplana.

Sacrée dans la discipline aux JO en 2018 devant Mathilde Gremaud, Sarah Hoefflin s'est imposée grâce aux 80,07 points obtenus sur son premier 'run'. La Genevoise de 35 ans a ainsi décroché son quatrième succès sur le front de la Coupe du monde, mais le premier depuis janvier 2020, et son premier top 3 depuis décembre 2024.

La Grisonne Giulia Tanno complète la bonne performance d'ensemble helvétique avec un 3e rang, pour son deuxième podium consécutif après sa 3e place à Tignes huit jours plus tôt. Chez les messieurs, le meilleur Suisse sur la neige grisonne fut Gian Andri Bolinger (5e). La victoire est revenue au favori norvégien, le champion olympique 2026 de la spécialité Birk Ruud.

/ATS
 

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