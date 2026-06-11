Légende du ski suisse, Roland Collombin est décédé à 75 ans, a annoncé sa famille sur Instagram. Le Valaisan, 2e de la descente olympique à Sapporo en 1972, luttait contre la maladie depuis deux ans.

La maladie aura été plus forte que cet homme qui aimait braver les pistes les plus raides de la planète et qui aimait les sensations fortes. 'La Colombe s'est envolée', comme a joliment titré 'Le Nouvelliste'.

Après avoir surmonté un cancer de la gorge, il a dû faire face à celui du foie. Il avait fait plusieurs séjours à l'hôpital. Comme l'a écrit sa famille sur Instagram, l'homme aux 8 succès en Coupe du monde s'est paisiblement endormi dans la maison qui l'a vu naître, entouré des siens.

/ATS