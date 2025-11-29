Rast 5e en géant, Robinson victorieuse

Camille Rast a signé une performance de choix dans le deuxième géant de la saison, samedi à ...
Rast 5e en géant, Robinson victorieuse

Rast 5e en géant, Robinson victorieuse

Photo: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty

Camille Rast a signé une performance de choix dans le deuxième géant de la saison, samedi à Copper Mountain.

La Valaisanne a obtenu une belle 5e place dans une course remportée par la Néo-Zélandaise Alice Robinson, qui s'est offert un cinquième succès en Coupe du monde.

C'est en géant que l'absence de Lara Gut-Behrami devrait se faire le plus ressentir dans le camp helvétique. Depuis le début de l'hiver 2022/23, la Tessinoise a obtenu 15 des 16 podiums fêtés par les Suissesses en géant, avec six victoires à la clé. Seule exception, la 3e place de Camille Rast à Killington en novembre 2024.

Une Camille Rast qui est décidément à l'aise sur la neige nord-américaine. La championne du monde de slalom, seulement 15e du géant de Sölden à la fin octobre, a fait bien mieux pour sa première course de la saison outre-Atlantique. Ses problèmes de hanche ne semblent plus vraiment la perturber.

En confiance après s'être hissée sur la troisième marche du podium dans le slalom de Gurgl six jours plus tôt, Camille Rast s'est montrée particulièrement inspirée sur le second tracé samedi. La Vétrozienne a ainsi gagné cinq places pour signer son deuxième meilleur résultat dans un géant de Coupe du monde.

Holdener 18e

Modeste 30e à Sölden, Wendy Holdener a aussi montré de bonnes choses samedi, surtout sur le haut des deux parcours. La Schwytzoise, 20e après la manche initiale, a décroché un bon 18e rang. De quoi lui permettre d'aborder en confiance le slalom dominical, où elle visera son premier podium de la saison.

Troisième Suissesse en lice sur le second parcours, Vanessa Kasper devra se contenter d'une 26e place. La Grisonne, probante 17e sur le premier tracé, n'a pas retrouvé le relâchement nécessaire en finale. Elle se souviendra qu'elle devançait au terme de la première manche une certaine Mikaela Shiffrin, finalement 14e de ce géant.

/ATS
 

Actualités suivantes

Rast dans le top 10, Robinson mène à Copper Mountain

Rast dans le top 10, Robinson mène à Copper Mountain

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 20:03

Fähndrich 5e du sprint classique de Ruka

Fähndrich 5e du sprint classique de Ruka

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 13:11

Lauren Macuga manquera toute la saison

Lauren Macuga manquera toute la saison

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 08:01

Un géant dames au programme samedi

Un géant dames au programme samedi

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 04:03

Articles les plus lus

Les Suisses déçoivent en géant, première pour Brennsteiner

Les Suisses déçoivent en géant, première pour Brennsteiner

Ski    Actualisé le 28.11.2025 - 22:07

Un géant dames au programme samedi

Un géant dames au programme samedi

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 04:03

Lauren Macuga manquera toute la saison

Lauren Macuga manquera toute la saison

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 08:01

Fähndrich 5e du sprint classique de Ruka

Fähndrich 5e du sprint classique de Ruka

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 13:11

Géant de Copper Mountain: Tumler lutte pour le podium, Odermatt out

Géant de Copper Mountain: Tumler lutte pour le podium, Odermatt out

Ski    Actualisé le 28.11.2025 - 19:53

Les Suisses déçoivent en géant, première pour Brennsteiner

Les Suisses déçoivent en géant, première pour Brennsteiner

Ski    Actualisé le 28.11.2025 - 22:07

Un géant dames au programme samedi

Un géant dames au programme samedi

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 04:03

Lauren Macuga manquera toute la saison

Lauren Macuga manquera toute la saison

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 08:01

Karlsson s'impose en ouverture, Klaebo battu par Nyenget

Karlsson s'impose en ouverture, Klaebo battu par Nyenget

Ski    Actualisé le 28.11.2025 - 14:53

Mathilde Gremaud éliminée dès les qualifs à Secret Garden

Mathilde Gremaud éliminée dès les qualifs à Secret Garden

Ski    Actualisé le 28.11.2025 - 16:57

Géant de Copper Mountain: Tumler lutte pour le podium, Odermatt out

Géant de Copper Mountain: Tumler lutte pour le podium, Odermatt out

Ski    Actualisé le 28.11.2025 - 19:53

Les Suisses déçoivent en géant, première pour Brennsteiner

Les Suisses déçoivent en géant, première pour Brennsteiner

Ski    Actualisé le 28.11.2025 - 22:07