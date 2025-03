Premier succès pour Emma Aicher, les Suissesses dans le top 10

L'Allemande Emma Aicher a remporté la deuxième descente de Kvitfjell samedi, son premier succès en Coupe du monde. Lara Gut-Behrami (7e) et Corinne Suter (8e) ont terminé dans le top 10.

Battue pour 15 centièmes par l'Autrichienne Cornelia Hütter vendredi lors de la première descente, Emma Aicher a apporté à l'Allemagne à un succès attendu depuis février 2020 et la dernière victoire de Viktoria Rebensburg à Garmisch. A 21 ans, celle qui possède aussi la nationalité suédoise et qui a vécu plusieurs années avec ses parents à Engelberg, semble avoir passé un cap.

La polyvalente skieuse - elle évolue dans toutes les disciplines - n'a pas été techniquement parfaite sur l'Olympiabakken, mais elle a été la plus rapide sur le dernier secteur pour devancer de trois centièmes Lauren Macuga. L'Américaine, médaillée de bronze en super-G aux Mondiaux de Saalbach, a elle aussi devancé les trois premières du classement de la descente.

Cornelia Hütter (3e, +0''19) et les Italiennes Federica Brignone (4e, +0''33) et Sofia Goggia (6e, +0''36) continuent leur lutte pour le petit globe. Désormais deuxième, l'Autrichienne de 32 ans n'est plus qu'à 16 points de Brignone tandis que Goggia compte 34 longueurs de retard sur sa compatriote.

Du mieux chez les Suissesses

Reléguées à plus d'une seconde vendredi et hors du top 10, Lara Gut-Behrami et Corinne Suter ont rectifié le tir lors de cette deuxième descente. Les deux leaders de l'équipe de Suisse de vitesse ont respectivement pris la 7e (+0''51) et la 8e (+0''54) place.

Comme la veille, la Tessinoise a bien négocié les passages techniques de cette piste peu pentue. Son manque de vitesse sur la partie de glisse finale lui a toutefois coûté quelques dixièmes.

Priska Ming-Nufer a aussi terminé dans la même seconde que la vainqueure du jour avec sa 14e place. Delia Durrer (20e), Michelle Gisin (21e) et la Valaisanne Malorie Blanc (26e) ont fini un peu plus loin.

